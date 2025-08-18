Xoilac TV 365 - Trực tiếp bóng đá Xôi Lạc TV chất lượng cao

361
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
1
La Liga La Liga
2
Cúp Đức Cúp Đức
4
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
1
Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
1
Australian cloth Australian cloth
3
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
2
Bosnia and Herzegovina 1st League Bosnia and Herzegovina 1st League
1
Brazil W L2 Brazil W L2
1
Brazilian Copa do Nordeste Brazilian Copa do Nordeste
2
Brazilian Paulista Women\'s League Brazilian Paulista Women\'s League
3
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
2
Brazilian Serie D Brazilian Serie D
1
Brazilian U20 Cup Brazilian U20 Cup
1
CAF African Nations Championship CAF African Nations Championship
4
Capital NPL 1 Capital NPL 1
1
Central American Cup Central American Cup
8
CFA Women\'s League Two CFA Women\'s League Two
2
China Youth Football League (Men\'s U17 Group) China Youth Football League (Men\'s U17 Group)
10
Chinese Women League One Chinese Women League One
1
Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
1
Coppa Italia Coppa Italia
4
Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
8
Cúp Costa Rica Cúp Costa Rica
3
Cúp FA Hàn Quốc Cúp FA Hàn Quốc
2
Cúp FA Trung Quốc Cúp FA Trung Quốc
2
Cúp Nga Cúp Nga
14
Cúp Phần Lan Cúp Phần Lan
1
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
26
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
4
English Football League One English Football League One
7
English National League English National League
2
English U21 Premier League English U21 Premier League
1
Faroe Islands Premier League Faroe Islands Premier League
1
Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
1
FNL Nga FNL Nga
1
GER JBH GER JBH
5
German Regionalliga German Regionalliga
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
4
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
4
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
1
Greek Cup Greek Cup
2
Hạng 2 Anh Hạng 2 Anh
2
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
2
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
3
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
1
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
3
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
1
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
2
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
2
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
3
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
1
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
1
Hạng 3 Esiliiga Hạng 3 Esiliiga
1
Hạng 3 Na Uy Hạng 3 Na Uy
2
Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
4
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
7
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
6
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
3
Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
3
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
1
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
4
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
1
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
1
Iceland Division 4 Iceland Division 4
1
J1 League J1 League
2
La Liga 2 La Liga 2
2
League Cup League Cup
4
Ligue 2 Ligue 2
2
MLS Next Pro MLS Next Pro
3
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
10
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
1
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
4
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
1
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
1
NSW Premier League NSW Premier League
1
Nữ USA Nữ USA
2
OFC U16 Championship Cup OFC U16 Championship Cup
1
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
1
QLD D2 QLD D2
1
QLD Premier League QLD Premier League
1
Scottish Championship Scottish Championship
1
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
7
Siêu Cúp Saudi Siêu Cúp Saudi
2
Slovenia U19 Slovenia U19
1
South Africa Premier Soccer League South Africa Premier Soccer League
6
TAS Premier League TAS Premier League
1
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
9
U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển
1
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
8
UEFA Champions League UEFA Champions League
7
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
2
UEFA Europa League UEFA Europa League
12
Ukrainian Second League Ukrainian Second League
1
Uruguay Segunda Uruguay Segunda
1
USL Championship USL Championship
1
USL Cup USL Cup
3
USL League One USL League One
3
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
1
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
2
VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
5
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
1
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
1
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
2
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
1
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
4
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
1
VĐQG Georgia VĐQG Georgia
1
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
1
VĐQG Iran VĐQG Iran
7
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
1
VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
1
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
1
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
2
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
2
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
3
VĐQG Oman VĐQG Oman
2
VĐQG Panama VĐQG Panama
1
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
1
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
2
VĐQG Romania VĐQG Romania
2
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
1
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
1
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
4
VIC Women Premier League VIC Women Premier League
1
WK League WK League
4
Ngoại Hạng Anh
02:00 - 19/08

Leeds United

VS

Everton

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag
ROY
ASTRA

-

-

-

-

-

-

company
La Liga
02:00 - 19/08

Elche

VS

Real Betis

Flag
2 - 3
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 3
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
MAX
KEN

-

-

-

-

-

-

company
Hạng 2 Phần Lan
22:30 - 18/08

Ekenas IF Fotboll

VS

SJK Akatemia

Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
KEN

-

-

-

-

-

-

company
Bosnia and Herzegovina 1st League
22:30 - 18/08

BSK Banja Luka

VS

Famos Vojkovici

Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Finnish Ykkonen
22:30 - 18/08

Inter Turku II

VS

Atlantis

Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Slovenia U19
22:30 - 18/08

NK Radomlje U19

VS

NK Maribor U20

Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Iran
22:45 - 18/08

Gol Gohar FC

VS

Aluminium Arak

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag
JAY

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Iran
22:45 - 18/08

Zob Ahan

VS

Paykan

Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
HELLO

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Georgia
23:00 - 18/08

Samgurali Tskh

VS

Gareji Sagarejo

Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
LUCKY

-

-

-

-

-

-

company
Cúp Đức
23:00 - 18/08

Dynamo Dresden

VS

Mainz 05

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
ROY

-

-

-

-

-

-

company
Cúp Đức
23:00 - 18/08

Preuben Munster

VS

Hertha Berlin

Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 3
Flag
MAX

-

-

-

-

-

-

company
Cúp Đức
23:00 - 18/08

Schweinfurt 05 FC

VS

Fortuna Dusseldorf

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
KEVIN

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Phần Lan
23:00 - 18/08

Jaro

VS

SJK Seinajoen

Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
BRUCE

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Bulgaria
23:00 - 18/08

Septemvri Sofia

VS

FC Dobrudzha

Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
ASTRA

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Romania
23:00 - 18/08

Arges

VS

Otelul Galati

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Coppa Italia
23:00 - 18/08

Audace Cerignola

VS

Hellas Verona

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HENRY

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Iran
23:00 - 18/08

Persepolis

VS

Fajr Sepasi

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
YUNO

-

-

-

-

-

-

company
VĐQG Iran
23:00 - 18/08

Kheybar Khorramabad

VS

Mes Rafsanjan

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Hạng 2 Estonia
23:00 - 18/08

Tallinna FC B

VS

Flora Tallinn II

Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Hạng 2 Estonia
23:00 - 18/08

Viimsi JK

VS

JK Welco Elekter

Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Xem thêm
37
China National Basketball League China National Basketball League
4
FIBA AfroBasket FIBA AfroBasket
2
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
4
FIBA U16 Women\'s European Championship Division B FIBA U16 Women\'s European Championship Division B
6
International International
2
Liga de Baloncesto Liga de Baloncesto
1
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
4
National Basketball League National Basketball League
3
Vietnam VBA Vietnam VBA
1
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
10
FIBA AfroBasket
23:00 - 18/08

Cameroon

VS

CH Congo

-

-

-

-

-

-

company
FIBA AfroBasket
01:00 - 19/08

Senegal

VS

South Sudan

TOMMY

-

-

-

-

-

-

company
National Basketball League
15:30 - 19/08

SEM Phoenix

VS

Cairns Taipans

ALAN

-

-

-

-

-

-

company
China National Basketball League
18:30 - 19/08

Hồng Kông Bulls

VS

Hubei Wenlv

TOMMY

-

-

-

-

-

-

company
International
01:15 - 20/08

Slovenia

VS

Great Britain

STEP

-

-

-

-

-

-

company
Women National Basketball Association
06:00 - 20/08

Nữ NY Liberty

VS

Nữ Minnesota Lynx

STEP

-

-

-

-

-

-

company
Women National Basketball Association
06:30 - 20/08

Nữ Mystics

VS

Nữ Connecticut Sun

NIKEN

-

-

-

-

-

-

company
Women National Basketball Association
07:00 - 20/08

Nữ Chicago Sky

VS

Nữ Seattle Storm

TOMMY

-

-

-

-

-

-

company
Women National Basketball Association
09:00 - 20/08

Nữ Las Vegas Aces

VS

Nữ Atlanta Dream

NIKEN

-

-

-

-

-

-

company
Women National Basketball Association
09:00 - 20/08

Nữ Golden State

VS

Nữ Phoenix Mercury

ALAN

-

-

-

-

-

-

company
National Basketball League
15:00 - 20/08

Tasmania JackJumpers

VS

Sydney Kings

-

-

-

-

-

-

company
China National Basketball League
18:30 - 20/08

Hefei Kuangfeng

VS

Jiangxi Ganchi

-

-

-

-

-

-

company
China National Basketball League
18:30 - 20/08

Guangxi Weizhuang

VS

Jiangsu Yannan Suke

-

-

-

-

-

-

company
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
23:00 - 20/08

Slovakia Republic

VS

Ukraine

-

-

-

-

-

-

company
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
00:00 - 21/08

Đan Mạch

VS

Croatia

-

-

-

-

-

-

company
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
00:00 - 21/08

Bắc Macedonia

VS

Hungary

-

-

-

-

-

-

company
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
00:30 - 21/08

Hà Lan

VS

Bulgaria

-

-

-

-

-

-

company
Liga de Baloncesto
07:30 - 21/08

Caribbean Storm Islands

VS

Paisas

-

-

-

-

-

-

company
Women National Basketball Association
09:00 - 21/08

Nữ Los Angeles Sparks

VS

Nữ Dallas Wings

-

-

-

-

-

-

company
National Basketball League
15:30 - 21/08

Melbourne United

VS

Cairns Taipans

-

-

-

-

-

-

company
Xem thêm
10
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles
1
US Open Men Singles US Open Men Singles
6
US Open Women Singles US Open Women Singles
2
WTA Cleveland, USA Women Singles WTA Cleveland, USA Women Singles
1
ATP Challenger Hersonissos 4, Greece Men Singles
21:50 - 18/08

Vadym Ursu

VS

Ioannis Xilas

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Vadym Ursu
-
-
-
-
-
Ioannis Xilas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Men Singles
23:15 - 18/08

Jesper de Jong

VS

Vilius Gaubas

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jesper de Jong
-
-
-
-
-
Vilius Gaubas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Women Singles
23:15 - 18/08

Polona Hercog

VS

Tessah Andrianjafitrimo

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Polona Hercog
-
-
-
-
-
Tessah Andrianjafitrimo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Men Singles
23:20 - 18/08

James Kent Trotter

VS

Billy Harris

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
James Kent Trotter
-
-
-
-
-
Billy Harris
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Men Singles
23:35 - 18/08

Marco Trungelliti

VS

Christopher Eubanks

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marco Trungelliti
-
-
-
-
-
Christopher Eubanks
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Men Singles
23:35 - 18/08

Cristian Garin

VS

Yosuke Watanuki

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cristian Garin
-
-
-
-
-
Yosuke Watanuki
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Women Singles
23:50 - 18/08

Alexis Nguyen

VS

Victoria Jimenez Kasintseva

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexis Nguyen
-
-
-
-
-
Victoria Jimenez Kasintseva
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Men Singles
23:50 - 18/08

Dominic Stephan Stricker

VS

Federico Cina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominic Stephan Stricker
-
-
-
-
-
Federico Cina
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
WTA Cleveland, USA Women Singles
23:55 - 18/08

Talia Gibson

VS

Greet Minnen

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Greet Minnen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
US Open Men Singles
00:00 - 19/08

Lucas Klein

VS

Federico Agustin Gomez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lucas Klein
-
-
-
-
-
Federico Agustin Gomez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Xem thêm
Xem thêm
4
Friendly International Women Friendly International Women
1
World Championship U21 World Championship U21
3
Friendly International Women
19:00 - 19/08

Nữ Việt Nam

VS

Nữ Kenya

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Việt Nam
-
-
-
-
-
Nữ Kenya
-
-
-
-
-
ROSS

-

-

-

-

-

-

company
World Championship U21
10:00 - 21/08

USA U21

VS

Thái Lan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA U21
-
-
-
-
-
Thái Lan U21
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
World Championship U21
10:00 - 21/08

Iran U21

VS

Kazakhstan U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U21
-
-
-
-
-
Kazakhstan U21
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
World Championship U21
10:00 - 21/08

Bulgaria U21

VS

Cuba U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria U21
-
-
-
-
-
Cuba U21
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Xem thêm
12
LOL
5
DOTA2
2
CSGO
5
12
Arabian League Summer 2025 Arabian League Summer 2025
1
CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier
1
CCT Season 3 South America Series 3 CCT Season 3 South America Series 3
3
Circuito Desafiante Split 2 2025 Circuito Desafiante Split 2 2025
2
European Pro League Season 29 European Pro League Season 29
2
Exort The Proving Grounds Season 3 Exort The Proving Grounds Season 3
1
LEC Summer 2025 LEC Summer 2025
2
lol
LEC Summer 2025
22:00 - 18/08

Karmine Corp

VS

Team Vitality

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Arabian League Summer 2025
23:00 - 18/08

Anubis Gaming

VS

FN Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
LEC Summer 2025
00:00 - 19/08

G2 Esports

VS

Team BDS

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Circuito Desafiante Split 2 2025
03:00 - 19/08

RED Academy

VS

KaBuM! Ilha das Lendas

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Circuito Desafiante Split 2 2025
06:00 - 19/08

Corinthians Esports

VS

Alpha7 Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
dota2
European Pro League Season 29
22:00 - 18/08

Zero Tenacity

VS

Team Next Level

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
European Pro League Season 29
01:00 - 19/08

Passion Ua

VS

Kalmychata

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
csgo
CCT Season 3 South America Series 3
23:00 - 18/08

2GAME

VS

Sharks/BH winner

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Exort The Proving Grounds Season 3
00:00 - 19/08

Tricked

VS

JiJieHao

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
CCT Season 3 Europe Series 5 Closed Qualifier
00:00 - 19/08

SPARTA

VS

RUBY

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
CCT Season 3 South America Series 3
02:00 - 19/08

ShindeN

VS

Flamengo

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
CCT Season 3 South America Series 3
05:00 - 19/08

BESTIA

VS

Fluxo

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company

Video Highlight

Espanyol vs Atletico Madrid (02:30 &#8211; 18/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại video Highlight Espanyol vs Atletico Madrid ngày 18/08/2025

AC Milan vs Bari (02:15 &#8211; 18/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại video Highlight AC Milan vs Bari ngày 18/08/2025

FC Nantes vs PSG (01:45 &#8211; 18/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại video Highlight FC Nantes vs PSG ngày 18/08/2025

Athletic Bilbao vs Sevilla (00:30 &#8211; 18/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại video Highlight Athletic Bilbao vs Sevilla ngày 18/08/2025

Manchester United vs Arsenal (22:30 &#8211; 17/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại video Highlight Manchester United vs Arsenal ngày 17/08/2025

RC Celta vs Getafe (22:00 &#8211; 17/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại video Highlight RC Celta vs Getafe ngày 17/08/2025

Nottingham Forest vs Brentford (20:00 &#8211; 17/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại video Highlight Nottingham Forest vs Brentford ngày 17/08/2025

Lời giới thiệu

Xoi Lac TV là gì?

Xoi Lac TV là kênh trực tiếp bóng đá XoilacTV chính thức phát sóng bóng đá hàng đầu Việt Nam. Xôi Lạc TV mang đến cho người xem toàn bộ những giải bóng đá hàng đầu thế giới hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó chất lượng trong trận đấu full HD tốc độ cao, từ hình ảnh đến âm thanh.

xoilac-tv-offical-kenh-xoi-lac-tv-chinh-thuc
Xoi Lac TV – Kênh Xôi Lạc TV chính thức

Giới thiệu về Xoi Lac TV

Ở thời điểm hiện tại, XoiLac TV là một trong những website xem bóng đá được yêu thích nhất tại Việt Nam. Bởi số lượng người truy cập vào đây để xem bóng đá mỗi ngày khá đông đảo. Đương nhiên, gần như tất cả mọi người đều hài lòng với những gì mà chúng tôi mang lại.

Dù không phải là trang web trực tiếp bóng đá lâu đời nhất Việt Nam. Nhưng với việc đầu tư khá nhiều tiền để xây dựng một website bài bản và chuyên nghiệp. XoiLac365 đã phát triển nhanh chóng, để đánh bật những website trước đó về chất lượng và chuyên môn. Qua đó trở thành website phát sóng bóng đá hàng đầu Việt Nam.

✔️ Kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV 365.
✔️ Link bóng đá trực tuyến Full HD chất lượng cao.
✔️ Bình luận viên Nhiệt huyết yêu nghề.
✔️ Phát sóng tất cả các giải đấu Miễn phí.

Đương nhiên, không phải tự dưng mà chúng tôi lại phát triển nhanh đến như vậy. Mà bởi Xoi Lac TV phát sóng gần như tất cả những giải bóng đá hàng đầu thế giới cho mọi người xem miễn phí. Cũng như chất lượng hình ảnh, âm thanh trong trận đấu khá cao, tốc độ mượt mà. Đặc biệt, người xem còn được nghe bình luận tiếng Việt khá cuốn hút.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp rất nhiều những tính năng hữu ích khác. Để mọi người dễ dàng tìm và xem được các thông tin bóng đá mình muốn nhanh và chính xác nhất. Đương nhiên, trong tương lai chúng tôi sẽ nâng cấp mình nhiều hơn nữa. Để mang đến cho người dùng những chức năng, dịch vụ với chất lượng cao.

xem-truc-tiep-bong-da-full-hd-tai-xoilac-tv
Xem trực tiếp bóng đá full HD tại Xoilac TV

Những lý do nên xem trực tiếp bóng đá tại Xoi Lac TV

Anh em nên lựa chọn trang web Xoilac TV 365, nếu đang muốn tìm và xem trực tiếp bất kỳ trận đấu nào. Bởi khi vào đây, anh em sẽ dễ dàng xem được trận đấu mình thích với chất lượng và trải nghiệm không thể chê vào đâu được. Vì chúng tôi có những ưu điểm sau:

Xoilac TV phát sóng tất cả những giải bóng đá lớn

Để giúp mọi người dễ dàng xem được trận đấu bóng đá mình thích. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để mua thành công bản quyền phát sóng của các giải đấu lớn. Trong đó có nhiều giải đấu khá ăn khách trong nước ở thời điểm hiện tại như:

  • Ngoại Hạng Anh
  • Champion League
  • Europa League
  • Serie A
  • La Liga
  • Bundesliga
  • Ligue 1
  • World Cup
  • Euro
  • Ngoài ra còn nhiều giải đấu khác.

Vào đầu giờ hàng ngày, Xoilac365 cũng cập nhật lịch phát sóng cho mọi người tham khảo. Qua đó, anh em dễ dàng biết hôm nay diễn ra những trận đấu nào, thời gian thi đấu ra sao. Qua đó có thể thu xếp được thời gian phù hợp để xem trận đấu mình thích.

link-xem-bong-da-truc-tuyen-hang-dau-xoi-lac-tv
Link xem bóng đá trực tuyến hàng đầu khu vực – Xôi Lạc TV

Link xem bóng đá trực tiếp Xoilac365 uy tín

Để mọi người xem bóng đá bằng hình thức trực tiếp một cách tốt nhất. Chúng tôi cũng xây dựng một hệ thống link khá uy tín và chất lượng. Khi mỗi trận đấu bóng đá được Xôi Lạc 365 phát sóng sẽ có trên 3 đường link cho anh em lựa chọn. Đương nhiên thời gian mà chúng tôi cập nhật link lên website cũng trước khi trận đấu diễn ra ít nhất 1 tiếng đồng hồ.

Tại XoilacTV, khi đường link anh em đang xem gặp vấn đề thì có thể chuyển sang link mới ngay lập tức. Để tiếp tục xem trận đấu một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng cam kết rằng toàn bộ đường link do mình cung cấp sẽ không bao giờ dính mã độc hay virus, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm.

Mang đến nguồn phát sóng chất lượng cao

Để mang đến cho người xem những trận đấu bóng đá với chất lượng cao nhất. Chúng tôi đã ứng dụng công nghệ phát sóng 4.0 khá hiện đại. Điều này giúp chất lượng mà anh em cảm nhận được trong trận đấu tăng lên khá cao như sau:

  • Hình ảnh trong trận đấu có độ phân giải từ HD trở lên, nên anh em sẽ thấy cực kỳ sắc nét
  • Âm thanh thì lúc nào cũng chân thực với âm lượng khá lớn, nên anh em sẽ cảm nhận được không khí trên khán đài sôi động như thế nào
  • Màn hình để xem trận đấu cũng có kích thước đúng chuẩn và tương thích với cả điện thoại thông minh lẫn máy tính.

Ngoài ra, để anh em có thể xem trận đấu một cách tốt nhất. Chúng tôi còn cho phép anh em điều chỉnh lại âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân giải của trận đấu bất kỳ lúc nào.

Không chỉ ứng dụng công nghệ phát sóng hiện đại nhất. Mà đường truyền chúng tôi sử dụng cũng có tốc độ cao. Chính vì thế, khi xem các trận đấu do chúng tôi phát sóng, anh em sẽ cảm nhận được tốc độ khá mượt mà và ổn định.

Thêm vào đó, kể từ khi trận đấu diễn ra cho đến khi trận đấu chính thức kết thúc. Anh em cũng gần như không thấy xuất hiện các hiện tượng đứng hình, giật hay bị diss ra khi đang xem. Mà thay vào đó, anh em sẽ xem từ đầu đến cuối mà không bị delay giây phút nào.

Đội ngũ bình luận cuốn hút tại Xoilac 365

Một trong những điểm mạnh nhất của chúng tôi. Mà được người xem đánh giá cực kỳ cao. Đó là Xôi Lạc TV đang sở hữu một đội ngũ bình luận viên bóng đá khá chuyên nghiệp. Trong đó có nhiều cái tên đang làm mưa làm gió tại Việt Nam hiện nay như Leo Nát Đô, Giàng A Lử, Captain, Giàng A Phò, Người Cồn,…..

Chính vì thế, khi xem bất kỳ trận đấu bóng đá nào do XoilacTV phát sóng. Anh em đều nghe được bình luận bằng tiếng Việt miễn phí. Thêm vào đó, những BLV này còn có lối bình luận phải nói cực kỳ cuốn hút và hài hước. Mà đảm bảo rằng, anh em có những giây phút xem trận đấu mình thích vui vẻ hơn TV rất nhiều.

Chúng tôi còn cung cấp cả khung chat, để anh em trò chuyện, giao lưu, tương tác với những người xem hay BLV trong trận đấu bất kỳ lúc nào. Chỉ cần anh em đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề cá cược, bóng đá hay trận đấu đang xem là sẽ được trả lời ngay.

Không có quảng cáo Xoi Lac 365

Trang web Xôi Lạc TV luôn hoạt động với phương châm “đặt trải nghiệm của người xem lên hàng đầu”. Cho nên tất cả những trận đấu do chúng tôi phát sóng đều không có quảng cáo xuất hiện. Cho nên anh em không bị làm phiền, quấy rầy trong suốt quá trình trận đấu diễn ra.

Hiện tại, chúng tôi cũng chỉ có đặt những banner quảng cáo cho các nhà cái lớn tại trang chủ. Đương nhiên những banner này cũng không làm phiền anh em. Tuy nhiên nếu không thích, anh em có thể tắt đi bất kỳ lúc nào.

Hướng dẫn xem trực tiếp bóng đá tại Xoi Lac TV

Trước khi xây dựng website cho mình, chúng tôi đã khảo sát hành vi của người dùng khá nhiều. Để thiết kế được một trang web với giao diện cực kỳ đơn giản. Giúp tất cả mọi người sử dụng dễ dàng, qua đó để xem bất kỳ trận đấu nào tại đây anh em chỉ cần làm như sau:

  • Bước 1: Trước tiên sẽ dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính rồi truy cập vào Xoi Lac TV
  • Bước 2: Tiếp theo anh em sẽ chọn vào mục Trang Chủ rồi tìm trận đấu bóng đá mình muốn xem
  • Bước 3: Cuối cùng, anh em khi anh em tìm được thì chỉ cần nhấn Xem Ngay là xong.

Giao diện của Xôi Lạc TV tương thích với toàn bộ những hệ điều hành khác nhau. Cho nên anh em có thể truy cập bằng bất kỳ thiết bị nào, từ IOS, Windows Phone, Android,…

huong-dan-xem-truc-tiep-bong-da-tai-xoilac-tv-offical
Hướng dẫn xem trực tiếp bóng đá tại Xoi Lac TV

Những tính năng khác của Xoilac365.tv

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, ngoài phát sóng bóng đá trực tiếp với chất lượng cao. Trang web Xoi Lac TV còn cung cấp rất nhiều những chức năng hữu ích cho mọi người sử dụng như:

Tin tức bóng đá trực tuyến

Để mọi người nắm được tình hình bóng đá mới nhất trên toàn thế giới và trong nước. Hàng ngày, chúng tôi đều tìm kiếm và cập nhật lên website những tin tức về cầu thủ, huấn luyện viên, trước trận đấu, bên lề sân cỏ, chuyển nhượng,…

XoilacTV cũng chỉ lấy tin tức từ những nguồn uy tín nhất hiện nay. Cho nên anh em hoàn toàn yên tâm khi tham khảo hay sử dụng những tin tức tại đây.

Lịch thi đấu bóng đá

Tất cả những trận đấu diễn ra vào hôm nay và ngày mai cũng được chúng tôi cập nhật lịch thi đấu đầy đủ. Để anh em biết được các trận đấu lớn hay đội bóng mình yêu thích diễn ra vào lúc nào. Thêm vào đó, các thông tin trước trận đấu như đội hình ra sân, sân tổ chức trận đấu, thành tích đối đầu, phong độ hiện tại,… đều được chúng tôi cung cấp đầy đủ.

Bảng xếp hạng bóng đá

Tại đây, anh em còn tìm và xem được BXH của bất kỳ giải bóng đá nào mình muốn. Trong bảng xếp hạng cũng có đầy đủ những thông tin như vị trí, điểm số, hiệu số thắng/ thua, số vòng thi đấu,… Những thông tin này cũng được chúng tôi cập nhật dựa vào kết quả trận đấu gần nhất, nên cực kỳ chuẩn xác.

Kết quả bóng đá

Để biết kết quả của những trận đấu vừa diễn ra, anh em cũng nên truy cập vào Xoi Lac TV. Bởi hiện tại, chúng tôi đang cập nhật kết quả cho tất cả những giải bóng đá. Qua đó, anh em dễ dàng biết được tỷ số, cầu thủ ghi bàn, số lần phạt góc, ném biên, thời lượng kiểm soát bóng,.. của những trận đầu mà mình không thể xem trực tiếp

Highlight bóng đá

Đối với các trận đấu lớn, sau khi kết thúc còn được chúng tôi cập nhật video highlight. Để anh em xem lại toàn bộ những diễn biến chính. Qua đó biết được hai đội thi đấu như thế nào, các bàn thắng, các tính huống nguy hiểm ra sao.

Tỷ lệ kèo nhà cái

Chúng tôi còn cập nhật bảng kèo cho những trận đấu bóng đá diễn ra hàng ngày. Thông tin trong bảng tỉ lệ kèo cũng đầy đầy và chính xác tuyệt đối. Mà qua đó, anh em có thể soi kèo trận đấu mình muốn với tỷ lệ chính xác cao hơn.

Danh sách các website xem trực tiếp bóng đá (tructiepbongda) tốt nhất

Điểm danh một số website xem bóng đá trực tiếp chất lượng cao như:

  • Xoilacz, xoilac tv, xoilac 1, xoilac 2, xoilac7, xoilac 30, xoilac 51, xoilac 64, xoilac 78, xoilac 79, xoilac 80, xoilac 89, xoilac 90, xoilac 91, xoilac 365
  • Cakhia TV , cakhia link
  • ChaolongTV, cháo lòng tv
  • Thuckhuya TV, thức khuya tv
  • 90Phut TV, 90p, 90 phút tv
  • ThapcamTV, thập cẩm tv
  • VaoroiTV, vào rồi tv
  • BanthangTV , bàn thắng tv
  • MitomTV , mì tôm tv
  • BanhkhucTV, bánh khúc tv

Kết luận

Hãy đồng hành với trang web Xoilac TV, nếu anh em muốn thưởng thức được các trận đấu bóng đá hấp dẫn diễn ra hàng ngày với chất lượng cao. Đảm bảo rằng tại đây, anh em sẽ có những giây phút xem bóng đá trực tiếp không thể chê vào đâu được.

Thông tin liên hệ với Xoi Lac TV

Website: https://serialoptimist.com

Đia chỉ: 28 Võ Nguyên Giáp, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0365285678

Email: [email protected]

Social:

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvoffical
– Facebook: https://www.facebook.com/xoilactvoffical/
– About.me: https://about.me/xoilactvoffical

Hastag: #Xoilac #XoilacTV #tructiepbongda #XoilacTVOffical #Xoilac_TV

